سعر Eigenpie swETH (MSWETH)
سعر Eigenpie swETH (MSWETH) المباشر لليوم هو USD 2,874.58. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MSWETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Eigenpie swETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.50K
- تغيير سعر Eigenpie swETH خلال اليوم هو -21.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Eigenpie swETH مقابل USD هو $ -772.294504849447 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Eigenpie swETH مقابل USD هو $ -546.2216549820 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Eigenpie swETH مقابل USD هو $ -407.6933451180 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Eigenpie swETH مقابل USD هو $ +12.280080822068 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -772.294504849447
|-21.17%
|30 يوم
|$ -546.2216549820
|-19.00%
|60 يوم
|$ -407.6933451180
|-14.18%
|90 يوم
|$ +12.280080822068
|+0.43%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Eigenpie swETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.84%
-21.17%
-14.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Eigenpie is the first isolated liquid restaking platform for ETH LSTs, leveraging the infrastructure of EigenLayer and allowing LST holders to earn more. As a SubDAO created within the Magpie ecosystem, Eigenpie contributes to EigenLayer by enabling a process known as liquid restaking.
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