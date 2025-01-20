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سعر Eigenpie swETH (MSWETH) المباشر لليوم هو USD 2,874.58 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MSWETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Eigenpie swETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.50K - تغيير سعر Eigenpie swETH خلال اليوم هو -21.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Eigenpie swETH (MSWETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Eigenpie swETH مقابل USD هو $ -772.294504849447 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Eigenpie swETH مقابل USD هو $ -546.2216549820 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Eigenpie swETH مقابل USD هو $ -407.6933451180 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Eigenpie swETH مقابل USD هو $ +12.280080822068 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -772.294504849447 -21.17% 30 يوم $ -546.2216549820 -19.00% 60 يوم $ -407.6933451180 -14.18% 90 يوم $ +12.280080822068 +0.43%

تحليل سعر Eigenpie swETH (MSWETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Eigenpie swETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 2,778.59$ 2,778.59 $ 2,778.59 24 ساعة مرتفع $ 3,702.45$ 3,702.45 $ 3,702.45 عالية طوال الوقت $ 4,547.42$ 4,547.42 $ 4,547.42 تغير السعر (1 ساعة) -0.84% تغير السعر (1يوم) -21.17% تغير السعر (7 أيام) -14.61%

معلومات سوق Eigenpie swETH (MSWETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: