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سعر Eigenpie mstETH (MSTETH) المباشر لليوم هو USD 3,467.18 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MSTETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Eigenpie mstETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 75.96K - تغيير سعر Eigenpie mstETH خلال اليوم هو +6.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Eigenpie mstETH (MSTETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Eigenpie mstETH مقابل USD هو $ +217.38 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Eigenpie mstETH مقابل USD هو $ -146.4203982720 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Eigenpie mstETH مقابل USD هو $ +285.2188947500 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Eigenpie mstETH مقابل USD هو $ +795.407297206054 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +217.38 +6.69% 30 يوم $ -146.4203982720 -4.22% 60 يوم $ +285.2188947500 +8.23% 90 يوم $ +795.407297206054 +29.77%

تحليل سعر Eigenpie mstETH (MSTETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Eigenpie mstETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,226.04$ 3,226.04 $ 3,226.04 24 ساعة مرتفع $ 3,532.76$ 3,532.76 $ 3,532.76 عالية طوال الوقت $ 4,125.81$ 4,125.81 $ 4,125.81 تغير السعر (1 ساعة) +0.96% تغير السعر (1يوم) +6.69% تغير السعر (7 أيام) +2.72%

معلومات سوق Eigenpie mstETH (MSTETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: