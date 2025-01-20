سعر EHash (EHASH)
سعر EHash (EHASH) المباشر لليوم هو USD 0.0075037. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EHASH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق EHash الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 105.59
- تغيير سعر EHash خلال اليوم هو +0.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر EHash مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EHash مقابل USD هو $ -0.0004900171 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EHash مقابل USD هو $ -0.0010809049 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EHash مقابل USD هو $ -0.001146932187926445 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.22%
|30 يوم
|$ -0.0004900171
|-6.53%
|60 يوم
|$ -0.0010809049
|-14.40%
|90 يوم
|$ -0.001146932187926445
|-13.25%
اكتشف أحدث تحليلات سعر EHash: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.18%
+0.22%
+1.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
EHash is the token that represents the mining power on Ethereum network. 1 EHash is strictly tethered to 0.01Mhash/s power.
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