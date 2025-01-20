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سعر EHash (EHASH) المباشر لليوم هو USD 0.0075037 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر EHASH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق EHash الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 105.59 - تغيير سعر EHash خلال اليوم هو +0.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر EHash (EHASH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر EHash مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر EHash مقابل USD هو $ -0.0004900171 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر EHash مقابل USD هو $ -0.0010809049 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر EHash مقابل USD هو $ -0.001146932187926445 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.22% 30 يوم $ -0.0004900171 -6.53% 60 يوم $ -0.0010809049 -14.40% 90 يوم $ -0.001146932187926445 -13.25%

تحليل سعر EHash (EHASH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر EHash: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0064764$ 0.0064764 $ 0.0064764 24 ساعة مرتفع $ 0.00752181$ 0.00752181 $ 0.00752181 عالية طوال الوقت $ 2.47$ 2.47 $ 2.47 تغير السعر (1 ساعة) +0.18% تغير السعر (1يوم) +0.22% تغير السعر (7 أيام) +1.76%

معلومات سوق EHash (EHASH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: