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سعر Egypt Cat (SPHYNX) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 719.79K . يتم تحديث سعر SPHYNX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Egypt Cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.33K - تغيير سعر Egypt Cat خلال اليوم هو -0.12% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Egypt Cat (SPHYNX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Egypt Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Egypt Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Egypt Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Egypt Cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.12% 30 يوم $ 0 -30.25% 60 يوم $ 0 -8.52% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Egypt Cat (SPHYNX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Egypt Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02262442$ 0.02262442 $ 0.02262442 تغير السعر (1 ساعة) +0.52% تغير السعر (1يوم) -0.12% تغير السعر (7 أيام) -17.47%

معلومات سوق Egypt Cat (SPHYNX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: