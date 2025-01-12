سعر EgonCoin (EGON)
سعر EgonCoin (EGON) المباشر لليوم هو USD 0.00700178. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EGON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق EgonCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.36K
- تغيير سعر EgonCoin خلال اليوم هو +1.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر EgonCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EgonCoin مقابل USD هو $ -0.0000095651 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EgonCoin مقابل USD هو $ +0.0005906344 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EgonCoin مقابل USD هو $ -0.01105555780744369 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.05%
|30 يوم
|$ -0.0000095651
|-0.13%
|60 يوم
|$ +0.0005906344
|+8.44%
|90 يوم
|$ -0.01105555780744369
|-61.22%
اكتشف أحدث تحليلات سعر EgonCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.65%
+1.05%
-12.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The EgonCoin project is a blockchain initiative that began in 2017, focused on providing decentralized financial services. It features a mainnet similar to Ethereum, offering speed and cost-effectiveness improvements. EgonCoin employs the Elevated Proof of Stake (EPoS) for enhanced security and scalability and supports decentralized applications (dApps). The ecosystem includes services like fund transfers, payment solutions, and supports NFTs, DAOs, and the Metaverse. The native EgonCoin Token facilitates transactions, DeFi services, and staking within the ecosystem. EgonWallet, a key component, is a self-custody wallet integral to EgonCoin's decentralized finance vision.
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