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سعر EgonCoin (EGON) المباشر لليوم هو USD 0.00700178 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر EGON مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق EgonCoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.36K - تغيير سعر EgonCoin خلال اليوم هو +1.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر EgonCoin (EGON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر EgonCoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر EgonCoin مقابل USD هو $ -0.0000095651 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر EgonCoin مقابل USD هو $ +0.0005906344 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر EgonCoin مقابل USD هو $ -0.01105555780744369 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.05% 30 يوم $ -0.0000095651 -0.13% 60 يوم $ +0.0005906344 +8.44% 90 يوم $ -0.01105555780744369 -61.22%

تحليل سعر EgonCoin (EGON)

اكتشف أحدث تحليلات سعر EgonCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00660327$ 0.00660327 $ 0.00660327 24 ساعة مرتفع $ 0.00729521$ 0.00729521 $ 0.00729521 عالية طوال الوقت $ 0.24959$ 0.24959 $ 0.24959 تغير السعر (1 ساعة) -3.65% تغير السعر (1يوم) +1.05% تغير السعر (7 أيام) -12.00%

معلومات سوق EgonCoin (EGON)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: