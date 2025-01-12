سعر EgodCoin (EGOD)
سعر EgodCoin (EGOD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EGOD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق EgodCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 65.12K
- تغيير سعر EgodCoin خلال اليوم هو -1.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر EgodCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EgodCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EgodCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EgodCoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.02%
|30 يوم
|$ 0
|-23.48%
|60 يوم
|$ 0
|-2.72%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر EgodCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.31%
-1.02%
-0.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
RIP Kabosu Doge is known as Egod Now
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