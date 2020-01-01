توكنوميكس Eggy The Pet Egg (EGGY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Eggy The Pet Egg (EGGY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Eggy The Pet Egg (EGGY) $Eggy is the cutest and most charming pet egg you’ll ever meet, featuring the most adorable googly eyes on the Solana blockchain. This delightful companion is always by your side, radiating smiles and spreading joy throughout your day. Whether you’re looking for a touch of whimsy or a constant source of happiness, $Eggy is here to brighten your life and make every moment more enjoyable. Supported by Happy Bazinga! الموقع الرسمي: https://eggycoin.xyz/ اشتر EGGY الآن!

توكنوميكس Eggy The Pet Egg (EGGY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Eggy The Pet Egg (EGGY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 18.60K $ 18.60K $ 18.60K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 18.60K $ 18.60K $ 18.60K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00316773 $ 0.00316773 $ 0.00316773 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00001532 $ 0.00001532 $ 0.00001532 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Eggy The Pet Egg (EGGY)

توكنوميكس Eggy The Pet Egg (EGGY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Eggy The Pet Egg (EGGY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن EGGY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن EGGY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس EGGY، استكشف السعر المباشر لتوكن EGGY!

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