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سعر Eggy The Pet Egg (EGGY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 28.47K . يتم تحديث سعر EGGY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Eggy The Pet Egg الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 230.78 - تغيير سعر Eggy The Pet Egg خلال اليوم هو -0.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Eggy The Pet Egg (EGGY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Eggy The Pet Egg مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Eggy The Pet Egg مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Eggy The Pet Egg مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Eggy The Pet Egg مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.04% 30 يوم $ 0 -52.43% 60 يوم $ 0 -83.10% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Eggy The Pet Egg (EGGY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Eggy The Pet Egg: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00316773$ 0.00316773 $ 0.00316773 تغير السعر (1 ساعة) -0.11% تغير السعر (1يوم) -0.04% تغير السعر (7 أيام) -25.09%

معلومات سوق Eggy The Pet Egg (EGGY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: