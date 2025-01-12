سعر Eggy The Pet Egg (EGGY)
سعر Eggy The Pet Egg (EGGY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 28.47K. يتم تحديث سعر EGGY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Eggy The Pet Egg الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 230.78
- تغيير سعر Eggy The Pet Egg خلال اليوم هو -0.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Eggy The Pet Egg مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Eggy The Pet Egg مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Eggy The Pet Egg مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Eggy The Pet Egg مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.04%
|30 يوم
|$ 0
|-52.43%
|60 يوم
|$ 0
|-83.10%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Eggy The Pet Egg: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.11%
-0.04%
-25.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$Eggy is the cutest and most charming pet egg you’ll ever meet, featuring the most adorable googly eyes on the Solana blockchain. This delightful companion is always by your side, radiating smiles and spreading joy throughout your day. Whether you’re looking for a touch of whimsy or a constant source of happiness, $Eggy is here to brighten your life and make every moment more enjoyable. Supported by Happy Bazinga!
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