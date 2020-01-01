توكنوميكس Eggs Finance (EGGS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Eggs Finance (EGGS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Eggs Finance (EGGS) Eggs Finance is a DeFi protocol built on the Sonic blockchain. It utilizes the EGGS token, which is secured by S tokens in the protocol, to facilitate loans with 99% LTV. Borrow S by using EGGS as collateral. Burning mechanisms ensure that the ratio of S per EGGS in the contract can only increase. This creates intrinsic value, or a price floor, for EGGS within the protocol and prevents loans from falling under collateral. EGGS can be redeemed for the underlying S on the dApp. الموقع الرسمي: https://eggs.finance الوثيقة البيضاء: https://eggs-finance.gitbook.io/docs اشتر EGGS الآن!

توكنوميكس Eggs Finance (EGGS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Eggs Finance (EGGS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 11.75M $ 11.75M $ 11.75M إجمالي العرض: $ 32.69B $ 32.69B $ 32.69B العرض المتداول: $ 32.69B $ 32.69B $ 32.69B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 11.75M $ 11.75M $ 11.75M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00113113 $ 0.00113113 $ 0.00113113 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00028677 $ 0.00028677 $ 0.00028677 السعر الحالي: $ 0.00035851 $ 0.00035851 $ 0.00035851 معرفة المزيد عن سعر Eggs Finance (EGGS)

توكنوميكس Eggs Finance (EGGS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Eggs Finance (EGGS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن EGGS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن EGGS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس EGGS، استكشف السعر المباشر لتوكن EGGS!

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