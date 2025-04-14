سعر Eggs Finance (EGGS)
سعر Eggs Finance (EGGS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 38.78M. يتم تحديث سعر EGGS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Eggs Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Eggs Finance خلال اليوم هو -5.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 69.47B
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خلال اليوم، كان سعر Eggs Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Eggs Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Eggs Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Eggs Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.65%
|30 يوم
|$ 0
|-6.30%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Eggs Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.78%
-5.65%
+13.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Eggs Finance is a DeFi protocol built on the Sonic blockchain. It utilizes the EGGS token, which is secured by S tokens in the protocol, to facilitate loans with 99% LTV. Borrow S by using EGGS as collateral. Burning mechanisms ensure that the ratio of S per EGGS in the contract can only increase. This creates intrinsic value, or a price floor, for EGGS within the protocol and prevents loans from falling under collateral. EGGS can be redeemed for the underlying S on the dApp.
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