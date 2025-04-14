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سعر Eggs Finance (EGGS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 38.78M . يتم تحديث سعر EGGS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Eggs Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Eggs Finance خلال اليوم هو -5.65% - لديه عرض متداول بقيمة USD 69.47B

أداء سعر Eggs Finance (EGGS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Eggs Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Eggs Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Eggs Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Eggs Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.65% 30 يوم $ 0 -6.30% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Eggs Finance (EGGS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Eggs Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00113113$ 0.00113113 $ 0.00113113 تغير السعر (1 ساعة) -0.78% تغير السعر (1يوم) -5.65% تغير السعر (7 أيام) +13.82%

معلومات سوق Eggs Finance (EGGS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: