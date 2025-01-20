سعر Eggs (EGGS)
سعر Eggs (EGGS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EGGS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Eggs الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 78.19
- تغيير سعر Eggs خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Eggs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Eggs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Eggs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Eggs مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-16.76%
|60 يوم
|$ 0
|-57.22%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Eggs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-0.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
EGGS is an experiment in decentralized finance, the way it works is that each block, EGGS can debase by 0.001% so you will have less EGGS. However if you place your EGGS in a Protec Single or LP staking Vault then you will get more EGGS as reward.
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