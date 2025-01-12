سعر Eggplant Finance (EGGP)
سعر Eggplant Finance (EGGP) المباشر لليوم هو USD 0.00611416. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.66K. يتم تحديث سعر EGGP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Eggplant Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.13
- تغيير سعر Eggplant Finance خلال اليوم هو -0.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 435.41K
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر EGGP مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر EGGP.
خلال اليوم، كان سعر Eggplant Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Eggplant Finance مقابل USD هو $ -0.0000368408 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Eggplant Finance مقابل USD هو $ -0.0021016110 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Eggplant Finance مقابل USD هو $ -0.002712562374946043 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.38%
|30 يوم
|$ -0.0000368408
|-0.60%
|60 يوم
|$ -0.0021016110
|-34.37%
|90 يوم
|$ -0.002712562374946043
|-30.73%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Eggplant Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.06%
-0.38%
-2.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Eggplant Finance is a DeFi protocol that runs on Binance Smart Chain, with the goal of delivering innovative yield farming features and token-based gaming/NFT elements. The Eggplant platform will feature a variety of token based mini games, NFT staking pools and Marketplace, and other crypto portfolio features that aim to bring maximum gains to the customers.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 EGGP إلى AUD
A$0.0099049392
|1 EGGP إلى GBP
￡0.0049524696
|1 EGGP إلى EUR
€0.0059307352
|1 EGGP إلى USD
$0.00611416
|1 EGGP إلى MYR
RM0.0274525784
|1 EGGP إلى TRY
₺0.216441264
|1 EGGP إلى JPY
¥0.9640196072
|1 EGGP إلى RUB
₽0.6213820808
|1 EGGP إلى INR
₹0.5268571672
|1 EGGP إلى IDR
Rp100.2321151104
|1 EGGP إلى PHP
₱0.36073544
|1 EGGP إلى EGP
￡E.0.30876508
|1 EGGP إلى BRL
R$0.0374186592
|1 EGGP إلى CAD
C$0.0088043904
|1 EGGP إلى BDT
৳0.7491680248
|1 EGGP إلى NGN
₦9.5235990408
|1 EGGP إلى UAH
₴0.2596683752
|1 EGGP إلى VES
Bs0.32405048
|1 EGGP إلى PKR
Rs1.7102528352
|1 EGGP إلى KZT
₸3.2418499152
|1 EGGP إلى THB
฿0.2120390688
|1 EGGP إلى TWD
NT$0.2024398376
|1 EGGP إلى CHF
Fr0.0055638856
|1 EGGP إلى HKD
HK$0.0475681648
|1 EGGP إلى MAD
.د.م0.0616918744