احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر EGGP مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر EGGP.

سعر Eggplant Finance (EGGP) المباشر لليوم هو USD 0.00611416 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.66K . يتم تحديث سعر EGGP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Eggplant Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.13 - تغيير سعر Eggplant Finance خلال اليوم هو -0.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 435.41K

أداء سعر Eggplant Finance (EGGP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Eggplant Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Eggplant Finance مقابل USD هو $ -0.0000368408 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Eggplant Finance مقابل USD هو $ -0.0021016110 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Eggplant Finance مقابل USD هو $ -0.002712562374946043 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.38% 30 يوم $ -0.0000368408 -0.60% 60 يوم $ -0.0021016110 -34.37% 90 يوم $ -0.002712562374946043 -30.73%

تحليل سعر Eggplant Finance (EGGP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Eggplant Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00608105$ 0.00608105 $ 0.00608105 24 ساعة مرتفع $ 0.00618406$ 0.00618406 $ 0.00618406 عالية طوال الوقت $ 9.55$ 9.55 $ 9.55 تغير السعر (1 ساعة) -0.06% تغير السعر (1يوم) -0.38% تغير السعر (7 أيام) -2.15%

معلومات سوق Eggplant Finance (EGGP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: