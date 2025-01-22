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سعر Egg N Partners (EGGT) المباشر لليوم هو USD 0.207213 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر EGGT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Egg N Partners الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.04 - تغيير سعر Egg N Partners خلال اليوم هو +0.26% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Egg N Partners (EGGT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Egg N Partners مقابل USD هو $ +0.00053937 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Egg N Partners مقابل USD هو $ -0.0740445195 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Egg N Partners مقابل USD هو $ -0.1530396891 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Egg N Partners مقابل USD هو $ -0.0687897307164515 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00053937 +0.26% 30 يوم $ -0.0740445195 -35.73% 60 يوم $ -0.1530396891 -73.85% 90 يوم $ -0.0687897307164515 -24.92%

تحليل سعر Egg N Partners (EGGT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Egg N Partners: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.205937$ 0.205937 $ 0.205937 24 ساعة مرتفع $ 0.207767$ 0.207767 $ 0.207767 عالية طوال الوقت $ 3.85$ 3.85 $ 3.85 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.26% تغير السعر (7 أيام) -10.59%

معلومات سوق Egg N Partners (EGGT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: