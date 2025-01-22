سعر Egg N Partners (EGGT)
سعر Egg N Partners (EGGT) المباشر لليوم هو USD 0.207213. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EGGT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Egg N Partners الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.04
- تغيير سعر Egg N Partners خلال اليوم هو +0.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Egg N Partners مقابل USD هو $ +0.00053937 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Egg N Partners مقابل USD هو $ -0.0740445195 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Egg N Partners مقابل USD هو $ -0.1530396891 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Egg N Partners مقابل USD هو $ -0.0687897307164515 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00053937
|+0.26%
|30 يوم
|$ -0.0740445195
|-35.73%
|60 يوم
|$ -0.1530396891
|-73.85%
|90 يوم
|$ -0.0687897307164515
|-24.92%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Egg N Partners: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.26%
-10.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
EGGT is the first token used to trade NFTs that maximize scarcity value by converting real items used in movies into NFTs on metaverse market EGGVERSE. EGGVERSE developer XNOTI has operated over 30 web and app discount movie reservation O2O platforms for the past 10 years, accumulating over 2 million members and 3,000 sellers. EGGVERSE's contents are developed and supplied by Next World, a film production and investment company with over a dozen top actors including Song Joong-ki and So Ji-sub. EGG's ecosystem also includes EGGTFi to secure token liquidity, EGGTware for developers, and EGGTfriends for partners.
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