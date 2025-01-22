سعر EFUN (EFUN)
سعر EFUN (EFUN) المباشر لليوم هو USD 0.00006056. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EFUN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق EFUN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.25
- تغيير سعر EFUN خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر EFUN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EFUN مقابل USD هو $ +0.0000020038 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EFUN مقابل USD هو $ -0.0000002340 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EFUN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0000020038
|+3.31%
|60 يوم
|$ -0.0000002340
|-0.38%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر EFUN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+5.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
EFUN is the pioneer platform for games of predictions on Web3 and the Metaverse. EFUN token holders will have unprecedented chances to "Predict to Earn" through various predictive Events such as sport matches, elections or metaverse games. In return, EFUN helps organizations to collect opinions of the mass and enhance brands awareness. Powered by blockchain, EFUN's mission is to make Games of Predictions not only fun and beneficial but also transparent and trust-worthy.
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