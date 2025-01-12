سعر EFLANCER (EFCR)
سعر EFLANCER (EFCR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.53K. يتم تحديث سعر EFCR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق EFLANCER الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.61
- تغيير سعر EFLANCER خلال اليوم هو +0.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.05M
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خلال اليوم، كان سعر EFLANCER مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EFLANCER مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EFLANCER مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EFLANCER مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.13%
|30 يوم
|$ 0
|-43.78%
|60 يوم
|$ 0
|+102.66%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر EFLANCER: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
+0.13%
+1.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
EFLANCER, symbolized as EFCR is a Utilities/Governance decentralized Community based Token which made on BNB Smart Chain, one of the Largest, Strong and Secured Blockchain for the uses as Payment token for it’s Projects; like Games, Staking, Yield Farming, NFT’s etc. Must Visit https://eflancer.com/tokenomics for detail's.
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