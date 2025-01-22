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سعر EFK Token (EFK) المباشر لليوم هو USD 0.00453982 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر EFK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق EFK Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 32.18K - تغيير سعر EFK Token خلال اليوم هو +0.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر EFK Token (EFK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر EFK Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر EFK Token مقابل USD هو $ -0.0001890244 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر EFK Token مقابل USD هو $ -0.0001413954 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر EFK Token مقابل USD هو $ -0.000286862833293843 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.27% 30 يوم $ -0.0001890244 -4.16% 60 يوم $ -0.0001413954 -3.11% 90 يوم $ -0.000286862833293843 -5.94%

تحليل سعر EFK Token (EFK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر EFK Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00445862$ 0.00445862 $ 0.00445862 24 ساعة مرتفع $ 0.00459894$ 0.00459894 $ 0.00459894 عالية طوال الوقت $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 تغير السعر (1 ساعة) -0.46% تغير السعر (1يوم) +0.27% تغير السعر (7 أيام) +2.06%

معلومات سوق EFK Token (EFK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: