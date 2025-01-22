سعر Eeyor (EEYOR)
سعر Eeyor (EEYOR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EEYOR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Eeyor الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 186.29
- تغيير سعر Eeyor خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Eeyor مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Eeyor مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Eeyor مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Eeyor مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-20.86%
|60 يوم
|$ 0
|-26.49%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Eeyor: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-6.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? A meme project created by the $pooh team. https://www.coingecko.com/ko/%EC%BD%94%EC%9D%B8/pooh UNISWAP FAIR launched on August 31st What makes your project unique? We have a POOH coin community of over 8,000 people. We have listing partnerships with several CEXs, including HUOBI GATEIO MEXC BITMART LBANK. History of your project. UNISWAP FAIR launched on August 31st What’s next for your project? We plan to list EEYOR on all CEXs where POOH is listed. POOH & EEYOR NFT LAUNCH What can your token be used for? POOH Coin is used in Economic World. We create a very honest and safe meme project. The FIRST meme coin with a tax for the POOH universe. $EEYOR has a 5% tax used to fuel ecosystem growth. All of the $EEYOR supply was sent to the POOH DAO, giving 100% control to $POOH holders.
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