سعر EEG (EEG)
سعر EEG (EEG) المباشر لليوم هو USD 0.00533776. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EEG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق EEG الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 117.40
- تغيير سعر EEG خلال اليوم هو +0.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر EEG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EEG مقابل USD هو $ -0.0011024395 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EEG مقابل USD هو $ -0.0013483395 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EEG مقابل USD هو $ -0.001859853714328887 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.09%
|30 يوم
|$ -0.0011024395
|-20.65%
|60 يوم
|$ -0.0013483395
|-25.26%
|90 يوم
|$ -0.001859853714328887
|-25.83%
اكتشف أحدث تحليلات سعر EEG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+6.41%
+0.09%
-17.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
EEG is a revolutionary Web3 application token protocol designed to empower and incentivize mass user applications in the Web3 space. It enables applications to generate and consume EEG tokens dynamically, fostering an ecosystem where user creativity and freedom are paramount. The EEG tokens are completely user-owned and are produced as rewards for application engagement and consumed for various functions and value-added services within partner applications. This consumption transfers the tokens to a 'black hole' for destruction, maintaining a dynamic balance between token creation and destruction, with no set limits. EEG stands for a new era in Web3 applications, promoting a dual-token model (governance token and utility token) that combines user incentives with value-added services, enhancing the real-life utility of Web3 technologies.
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