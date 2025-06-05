سعر Eefs (EEFS)
سعر Eefs (EEFS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.93K. يتم تحديث سعر EEFS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Eefs الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Eefs خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 600.00M
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خلال اليوم، كان سعر Eefs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Eefs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Eefs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Eefs مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-99.83%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Eefs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-15.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Eefs is a meme coin on Ethereum Mainnet. Eefs is community driven project with a live staking contract giving back rewards to holders. Stake Eefs earn Eefs! Eefs is a regular project sponsor on Crypto & Coffee Spaces held live on X! Unfiltered degeneracy wrapped in a token. It’s the sound your brain makes when you ape in without thinking. An original new meta, born from the chaos of the crypto culture.
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