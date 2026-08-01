سعر Eduvantage AI اليوم

السعر المباشر لمشروع Eduvantage AI (EAI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.67% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EAI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل EAI.

يحتل Eduvantage AI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 335,947، مع عرض متداول قدره 999.55M EAI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EAI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00701102، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك EAI بمقدار +0.20% خلال الساعة الماضية و-4.67% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.50K.

معلومات سوق Eduvantage AI (EAI)

القيمة السوقية $ 335.95K$ 335.95K $ 335.95K الحجم (24 ساعة) $ 1.50K$ 1.50K $ 1.50K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 335.95K$ 335.95K $ 335.95K إمداد دورة التداول 999.55M 999.55M 999.55M إجمالي العرض 999,551,866.586022 999,551,866.586022 999,551,866.586022

القيمة السوقية الحالية لـ Eduvantage AI هي $ 335.95K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.50K. العرض المتداول لـ EAI يبلغ 999.55M، مع إجمالي عرض 999551866.586022. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 335.95K.