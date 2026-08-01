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سعر Eduvantage AI المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ EAI هي 335,947 USD. تابع تحديثات أسعار EAI إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Eduvantage AI المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ EAI هي 335,947 USD. تابع تحديثات أسعار EAI إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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سعر Eduvantage AI (EAI)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 EAI إلى USD:

$0.00033655
$0.00033655$0.00033655
-0.02%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Eduvantage AI (EAI) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 04:16:00 (UTC+8)

سعر Eduvantage AI اليوم

السعر المباشر لمشروع Eduvantage AI (EAI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.67% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EAI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل EAI.

يحتل Eduvantage AI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 335,947، مع عرض متداول قدره 999.55M EAI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EAI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00701102، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك EAI بمقدار +0.20% خلال الساعة الماضية و-4.67% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.50K.

معلومات سوق Eduvantage AI (EAI)

$ 335.95K
$ 335.95K$ 335.95K

$ 1.50K
$ 1.50K$ 1.50K

$ 335.95K
$ 335.95K$ 335.95K

999.55M
999.55M 999.55M

999,551,866.586022
999,551,866.586022 999,551,866.586022

القيمة السوقية الحالية لـ Eduvantage AI هي $ 335.95K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.50K. العرض المتداول لـ EAI يبلغ 999.55M، مع إجمالي عرض 999551866.586022. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 335.95K.

سجل سعر Eduvantage AI بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00701102
$ 0.00701102$ 0.00701102

$ 0
$ 0$ 0

+0.20%

-2.67%

-4.67%

-4.67%

سجل سعر Eduvantage AI (EAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Eduvantage AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Eduvantage AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Eduvantage AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Eduvantage AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-2.67%
30 يوم$ 0-19.74%
60 يوم$ 0-26.28%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار Eduvantage AI

Eduvantage AI (EAI) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف EAI في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرEduvantage AI (EAI) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Eduvantage AI نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Eduvantage AI الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار EAI للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Eduvantage AI.

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نبذة عن Eduvantage AI

ما هو السعر المباشر لـ Eduvantage AI؟

يبلغ التقييم الحالي $، مظهرًا تحركًا في السعر بنسبة -2.67% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كيف يؤثر معنويات السوق على EAI؟

تتشكل المعنويات بتأثير الظروف الاقتصادية الكلية وأخبار الصناعة والتطورات في منظومة --. غالبًا ما ترتبط المعنويات الإيجابية بارتفاع حجم التداول وزيادة الأسعار على المدى القصير.

ما هي القيمة السوقية لـ Eduvantage AI وترتيبها العالمي؟

مع رأس مال سوقي يبلغ $335947، تحتل Eduvantage AI المرتبة #4048، مما يبرز تأثيرها وحجمها ضمن السوق الأوسع.

كيف تبدو نشاطات التداول الأخيرة؟

سجلت EAI حجم تداول بلغ $-- خلال 24 ساعة، مما يدل على مستوى المشاركة الفعالة من قبل المتداولين العالميين.

ما مدى تقلب EAI اليوم؟

يُقاس تقلب الرمز المميز بنسبة --%، مما يساعد المتداولين على تقييم ما إذا كان السوق يشهد استقرارًا أم تقلبات سريعة.

ما هو نطاق التداول خلال الـ 24 ساعة اليوم؟

تحرك السعر بين $ و$، مما يشير إلى قوة السعر خلال اليوم.

ما العوامل طويلة الأجل التي تؤثر على Eduvantage AI؟

تشمل هذه العوامل المعروض المتداول (999551866.586022 رمز)، واتجاهات التبني داخل Analytics,Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem، والجاذبية العامة لشبكة --.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Eduvantage AI

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 04:16:00 (UTC+8)

تحديثات Eduvantage AI (EAI) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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