معلومات سعر Edu3Games (EGN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.01540893 $ 0.01540893 $ 0.01540893 24 ساعة منخفض $ 0.01588012 $ 0.01588012 $ 0.01588012 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.01540893$ 0.01540893 $ 0.01540893 24 ساعة مرتفع $ 0.01588012$ 0.01588012 $ 0.01588012 عالية طوال الوقت $ 0.04242631$ 0.04242631 $ 0.04242631 أدنى سعر $ 0.01495834$ 0.01495834 $ 0.01495834 تغير السعر (1 ساعة) -0.13% تغير السعر (1يوم) -0.42% تغير السعر (7 أيام) -14.74% تغير السعر (7 أيام) -14.74%

سعر Edu3Games (EGN) في الوقت الحقيقي هو $0.0157579. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول EGN بين أدنى سعر $ 0.01540893 وأعلى سعر $ 0.01588012، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـEGN على الإطلاق هو $ 0.04242631، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.01495834.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير EGN -0.13% على مدار الساعة الماضية، -0.42% على مدار 24 ساعة، و -14.74% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Edu3Games (EGN)

القيمة السوقية $ 15.76M$ 15.76M $ 15.76M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 15.76M$ 15.76M $ 15.76M إمداد دورة التداول 1000.00M 1000.00M 1000.00M إجمالي العرض 999,999,798.335335 999,999,798.335335 999,999,798.335335

القيمة السوقية الحالية لـ Edu3Games هي $ 15.76M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ EGN يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999999798.335335. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.76M.