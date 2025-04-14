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سعر EDU StableDollar (ESD)

USD

مخطط سعر EDU StableDollar (ESD) المباشر

$1.017
$1.017$1.017
+0.30%(1D)

سعر EDU StableDollar (ESD) لليوم

سعر EDU StableDollar (ESD) المباشر لليوم هو USD 1.017. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ESD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق EDU StableDollar الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر EDU StableDollar خلال اليوم هو +0.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر EDU StableDollar (ESD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر EDU StableDollar مقابل USD هو $ +0.00360084 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EDU StableDollar مقابل USD هو $ -0.0019196892 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EDU StableDollar مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EDU StableDollar مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00360084+0.36%
30 يوم$ -0.0019196892-0.18%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

تحليل سعر EDU StableDollar (ESD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر EDU StableDollar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 1.006
$ 1.006$ 1.006

$ 1.027
$ 1.027$ 1.027

$ 27.92
$ 27.92$ 27.92

-0.19%

+0.36%

+0.52%

معلومات سوق EDU StableDollar (ESD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

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0.00 0.00

ما هو EDU StableDollar ( ESD )

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تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

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