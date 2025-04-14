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سعر EDU StableDollar (ESD) المباشر لليوم هو USD 1.017 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ESD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق EDU StableDollar الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر EDU StableDollar خلال اليوم هو +0.36% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر EDU StableDollar (ESD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر EDU StableDollar مقابل USD هو $ +0.00360084 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر EDU StableDollar مقابل USD هو $ -0.0019196892 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر EDU StableDollar مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر EDU StableDollar مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00360084 +0.36% 30 يوم $ -0.0019196892 -0.18% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر EDU StableDollar (ESD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر EDU StableDollar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 24 ساعة مرتفع $ 1.027$ 1.027 $ 1.027 عالية طوال الوقت $ 27.92$ 27.92 $ 27.92 تغير السعر (1 ساعة) -0.19% تغير السعر (1يوم) +0.36% تغير السعر (7 أيام) +0.52%

معلومات سوق EDU StableDollar (ESD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: