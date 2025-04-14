سعر EDU StableDollar (ESD)
سعر EDU StableDollar (ESD) المباشر لليوم هو USD 1.017. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ESD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق EDU StableDollar الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر EDU StableDollar خلال اليوم هو +0.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر EDU StableDollar مقابل USD هو $ +0.00360084 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EDU StableDollar مقابل USD هو $ -0.0019196892 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EDU StableDollar مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EDU StableDollar مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00360084
|+0.36%
|30 يوم
|$ -0.0019196892
|-0.18%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر EDU StableDollar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.19%
+0.36%
+0.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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