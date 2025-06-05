سعر Edog (EDOG)
سعر Edog (EDOG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.00K. يتم تحديث سعر EDOG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Edog الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Edog خلال اليوم هو -2.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Edog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Edog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Edog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Edog مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.62%
|30 يوم
|$ 0
|-55.44%
|60 يوم
|$ 0
|-89.06%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Edog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-2.62%
-9.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
EDOG is a community-focused fair-launch meme coin on Aptos. EDOG is designed purely for entertainment purposes, with no intrinsic value or practical utility. Its value is driven by speculation, market trends, and community hype, similar to other memecoins in the market. EDOG was launch through uptos platform as a fair launch and then listed on Liquidswap. Its growth is fueled by the active participation and support of its token holders.
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