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سعر Edgevana Staked SOL (EDGESOL) المباشر لليوم هو USD 210.41 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.74M . يتم تحديث سعر EDGESOL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Edgevana Staked SOL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.73K - تغيير سعر Edgevana Staked SOL خلال اليوم هو +0.25% - لديه عرض متداول بقيمة USD 19.68K

أداء سعر Edgevana Staked SOL (EDGESOL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Edgevana Staked SOL مقابل USD هو $ +0.515192 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Edgevana Staked SOL مقابل USD هو $ -60.7590226090 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Edgevana Staked SOL مقابل USD هو $ +15.5037873170 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Edgevana Staked SOL مقابل USD هو $ +45.26996555051366 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.515192 +0.25% 30 يوم $ -60.7590226090 -28.87% 60 يوم $ +15.5037873170 +7.37% 90 يوم $ +45.26996555051366 +27.41%

تحليل سعر Edgevana Staked SOL (EDGESOL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Edgevana Staked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 206.28$ 206.28 $ 206.28 24 ساعة مرتفع $ 217.57$ 217.57 $ 217.57 عالية طوال الوقت $ 304.24$ 304.24 $ 304.24 تغير السعر (1 ساعة) +0.45% تغير السعر (1يوم) +0.25% تغير السعر (7 أيام) -18.52%

معلومات سوق Edgevana Staked SOL (EDGESOL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: