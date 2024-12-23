سعر Edgevana Staked SOL (EDGESOL)
سعر Edgevana Staked SOL (EDGESOL) المباشر لليوم هو USD 210.41. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.74M. يتم تحديث سعر EDGESOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Edgevana Staked SOL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.73K
- تغيير سعر Edgevana Staked SOL خلال اليوم هو +0.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 19.68K
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خلال اليوم، كان سعر Edgevana Staked SOL مقابل USD هو $ +0.515192 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Edgevana Staked SOL مقابل USD هو $ -60.7590226090 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Edgevana Staked SOL مقابل USD هو $ +15.5037873170 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Edgevana Staked SOL مقابل USD هو $ +45.26996555051366 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.515192
|+0.25%
|30 يوم
|$ -60.7590226090
|-28.87%
|60 يوم
|$ +15.5037873170
|+7.37%
|90 يوم
|$ +45.26996555051366
|+27.41%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Edgevana Staked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.45%
+0.25%
-18.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
edgeSOL is a liquid staking token powered by the Edgevana Stake Pool, delegating to the top validators running on Edgevana, one of the leading infrastructure providers for Solana Validators
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