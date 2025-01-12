سعر EdgeSwap (EGS)
سعر EdgeSwap (EGS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EGS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق EdgeSwap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.83K
- تغيير سعر EdgeSwap خلال اليوم هو -1.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر EdgeSwap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EdgeSwap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EdgeSwap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EdgeSwap مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.31%
|30 يوم
|$ 0
|-8.49%
|60 يوم
|$ 0
|+46.88%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر EdgeSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.47%
-1.31%
-17.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Developed by Edge Labs, EdgeSwap is an Ethereum-based layer 2 trading protocol that adopts the ZK Rollup technology. With the industry’s top-grade hardware acceleration solution and circuit optimization system, EdgeSwap provides the market with high-performance, cost-effective swapping and farming services. At the same time, it protects users’ assets and privacy through the highest level of security among layer 2 scaling solutions.
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