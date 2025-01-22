سعر Edge Video AI (FAST)
سعر Edge Video AI (FAST) المباشر لليوم هو USD 0.00616534. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FAST مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Edge Video AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.36K
- تغيير سعر Edge Video AI خلال اليوم هو -0.75%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Edge Video AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Edge Video AI مقابل USD هو $ -0.0001025326 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Edge Video AI مقابل USD هو $ +0.0137051568 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Edge Video AI مقابل USD هو $ -0.000366310375877401 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.75%
|30 يوم
|$ -0.0001025326
|-1.66%
|60 يوم
|$ +0.0137051568
|+222.29%
|90 يوم
|$ -0.000366310375877401
|-5.60%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Edge Video AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.47%
-0.75%
-15.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Edge Video AI integrates artificial intelligence and Web 3 technologies to revolutionize television viewing, making it interactive, shoppable, and gamified. Shoppable TV Edge Video AI's shoppable TV feature allows viewers to purchase products they see on screen using QR codes. This turns smartphones into interactive shopping tools, enhancing viewer engagement and generating immediate revenue for broadcasters and content creators. Gamified TV The platform also boosts viewer interaction with AI-generated polls and gamification. Viewers can participate in polls, earn virtual points, and track their standings on a TV-specific leaderboard. Virtual Points & $FAST Earned points can be converted into $FAST tokens or redeemed for rewards like movie rentals or discounts, fostering deeper engagement and loyalty. Active Engagement Edge Video AI transforms audience engagement by turning passive viewers into active participants. Through real-time interaction with TV programming, the platform captures valuable data on viewer preferences and behavior. This helps broadcasters and advertisers tailor content and advertisements, optimizing content delivery and commercial strategies. By shifting from passive viewing to active engagement, Edge Video AI enhances viewer satisfaction and empowers channels to maximize their potential. Positioned within the $11 billion global market for interactive media and shoppable content, Edge Video AI stands out for its ability to convert passive viewers into engaged participants, highlighting its growth and innovation potential in the evolving digital media landscape.
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