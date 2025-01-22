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سعر Edge Video AI (FAST) المباشر لليوم هو USD 0.00616534 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FAST مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Edge Video AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.36K - تغيير سعر Edge Video AI خلال اليوم هو -0.75% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Edge Video AI (FAST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Edge Video AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Edge Video AI مقابل USD هو $ -0.0001025326 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Edge Video AI مقابل USD هو $ +0.0137051568 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Edge Video AI مقابل USD هو $ -0.000366310375877401 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.75% 30 يوم $ -0.0001025326 -1.66% 60 يوم $ +0.0137051568 +222.29% 90 يوم $ -0.000366310375877401 -5.60%

تحليل سعر Edge Video AI (FAST)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Edge Video AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00612838$ 0.00612838 $ 0.00612838 24 ساعة مرتفع $ 0.00642032$ 0.00642032 $ 0.00642032 عالية طوال الوقت $ 0.205761$ 0.205761 $ 0.205761 تغير السعر (1 ساعة) +0.47% تغير السعر (1يوم) -0.75% تغير السعر (7 أيام) -15.75%

معلومات سوق Edge Video AI (FAST)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: