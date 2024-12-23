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سعر Edge (EDGE) المباشر لليوم هو USD 0.811865 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 33.47M . يتم تحديث سعر EDGE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Edge الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 129.09K - تغيير سعر Edge خلال اليوم هو -10.43% - لديه عرض متداول بقيمة USD 41.31M

أداء سعر Edge (EDGE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Edge مقابل USD هو $ -0.0946034023723207 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Edge مقابل USD هو $ +3.0192327328 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Edge مقابل USD هو $ +6.2871960587 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Edge مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0946034023723207 -10.43% 30 يوم $ +3.0192327328 +371.89% 60 يوم $ +6.2871960587 +774.41% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Edge (EDGE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Edge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.80926$ 0.80926 $ 0.80926 24 ساعة مرتفع $ 0.94967$ 0.94967 $ 0.94967 عالية طوال الوقت $ 1.35$ 1.35 $ 1.35 تغير السعر (1 ساعة) -0.88% تغير السعر (1يوم) -10.43% تغير السعر (7 أيام) -29.07%

معلومات سوق Edge (EDGE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: