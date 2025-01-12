سعر Edelweis Coin (EDEL)
سعر Edelweis Coin (EDEL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EDEL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Edelweis Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.57
- تغيير سعر Edelweis Coin خلال اليوم هو +1.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر EDEL مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر EDEL.
خلال اليوم، كان سعر Edelweis Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Edelweis Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Edelweis Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Edelweis Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.19%
|30 يوم
|$ 0
|+21.42%
|60 يوم
|$ 0
|-32.11%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Edelweis Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.00%
+1.19%
-37.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Main Aims Our main aims are To be a decentralized cryptocurrency mixed with investment program, providing convenience in diversifying, make the project even more valuable with increasing time. Edelweis Coin (EDEL) is an investment coin. By having EDEL it means we have invested in a variety of investment form.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 EDEL إلى AUD
A$--
|1 EDEL إلى GBP
￡--
|1 EDEL إلى EUR
€--
|1 EDEL إلى USD
$--
|1 EDEL إلى MYR
RM--
|1 EDEL إلى TRY
₺--
|1 EDEL إلى JPY
¥--
|1 EDEL إلى RUB
₽--
|1 EDEL إلى INR
₹--
|1 EDEL إلى IDR
Rp--
|1 EDEL إلى PHP
₱--
|1 EDEL إلى EGP
￡E.--
|1 EDEL إلى BRL
R$--
|1 EDEL إلى CAD
C$--
|1 EDEL إلى BDT
৳--
|1 EDEL إلى NGN
₦--
|1 EDEL إلى UAH
₴--
|1 EDEL إلى VES
Bs--
|1 EDEL إلى PKR
Rs--
|1 EDEL إلى KZT
₸--
|1 EDEL إلى THB
฿--
|1 EDEL إلى TWD
NT$--
|1 EDEL إلى CHF
Fr--
|1 EDEL إلى HKD
HK$--
|1 EDEL إلى MAD
.د.م--