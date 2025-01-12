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سعر Edelweis Coin (EDEL) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر EDEL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Edelweis Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.57 - تغيير سعر Edelweis Coin خلال اليوم هو +1.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Edelweis Coin (EDEL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Edelweis Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Edelweis Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Edelweis Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Edelweis Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.19% 30 يوم $ 0 +21.42% 60 يوم $ 0 -32.11% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Edelweis Coin (EDEL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Edelweis Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.090032$ 0.090032 $ 0.090032 تغير السعر (1 ساعة) +0.00% تغير السعر (1يوم) +1.19% تغير السعر (7 أيام) -37.49%

معلومات سوق Edelweis Coin (EDEL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: