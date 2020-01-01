توكنوميكس Eddie Seal (EDSE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Eddie Seal (EDSE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Eddie Seal (EDSE) Eddie Seal is a memecoin. The main goal of the project is to entertain people by adding funny animations and memes. We believe that one day we will create a full-length series about Eddie and share it on Netflix. الموقع الرسمي: https://eddieseal.org اشتر EDSE الآن!

توكنوميكس Eddie Seal (EDSE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Eddie Seal (EDSE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 14.28K $ 14.28K $ 14.28K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 14.28K $ 14.28K $ 14.28K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00164465 $ 0.00164465 $ 0.00164465 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000776 $ 0.00000776 $ 0.00000776 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Eddie Seal (EDSE)

توكنوميكس Eddie Seal (EDSE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Eddie Seal (EDSE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن EDSE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن EDSE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس EDSE، استكشف السعر المباشر لتوكن EDSE!

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