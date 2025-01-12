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سعر Eddie Seal (EDSE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 40.35K . يتم تحديث سعر EDSE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Eddie Seal الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.74K - تغيير سعر Eddie Seal خلال اليوم هو -11.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Eddie Seal (EDSE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Eddie Seal مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Eddie Seal مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Eddie Seal مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Eddie Seal مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -11.10% 30 يوم $ 0 -67.12% 60 يوم $ 0 -77.89% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Eddie Seal (EDSE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Eddie Seal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00164465$ 0.00164465 $ 0.00164465 تغير السعر (1 ساعة) -0.15% تغير السعر (1يوم) -11.10% تغير السعر (7 أيام) -8.54%

معلومات سوق Eddie Seal (EDSE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: