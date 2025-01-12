سعر Eddie Seal (EDSE)
سعر Eddie Seal (EDSE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 40.35K. يتم تحديث سعر EDSE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Eddie Seal الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.74K
- تغيير سعر Eddie Seal خلال اليوم هو -11.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Eddie Seal مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Eddie Seal مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Eddie Seal مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Eddie Seal مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-11.10%
|30 يوم
|$ 0
|-67.12%
|60 يوم
|$ 0
|-77.89%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Eddie Seal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.15%
-11.10%
-8.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Eddie Seal is a memecoin. The main goal of the project is to entertain people by adding funny animations and memes. We believe that one day we will create a full-length series about Eddie and share it on Netflix.
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