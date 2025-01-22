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سعر Edcoin (EDC) المباشر لليوم هو USD 0.02933401 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر EDC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Edcoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.10K - تغيير سعر Edcoin خلال اليوم هو +2.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Edcoin (EDC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Edcoin مقابل USD هو $ +0.00068974 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Edcoin مقابل USD هو $ +0.0029221220 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Edcoin مقابل USD هو $ +0.0018682860 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Edcoin مقابل USD هو $ -0.00213910128736378 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00068974 +2.41% 30 يوم $ +0.0029221220 +9.96% 60 يوم $ +0.0018682860 +6.37% 90 يوم $ -0.00213910128736378 -6.79%

تحليل سعر Edcoin (EDC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Edcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02864427$ 0.02864427 $ 0.02864427 24 ساعة مرتفع $ 0.02952346$ 0.02952346 $ 0.02952346 عالية طوال الوقت $ 0.189443$ 0.189443 $ 0.189443 تغير السعر (1 ساعة) +0.07% تغير السعر (1يوم) +2.41% تغير السعر (7 أيام) +21.81%

معلومات سوق Edcoin (EDC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: