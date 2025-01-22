سعر Edcoin (EDC)
سعر Edcoin (EDC) المباشر لليوم هو USD 0.02933401. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EDC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Edcoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.10K
- تغيير سعر Edcoin خلال اليوم هو +2.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Edcoin مقابل USD هو $ +0.00068974 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Edcoin مقابل USD هو $ +0.0029221220 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Edcoin مقابل USD هو $ +0.0018682860 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Edcoin مقابل USD هو $ -0.00213910128736378 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00068974
|+2.41%
|30 يوم
|$ +0.0029221220
|+9.96%
|60 يوم
|$ +0.0018682860
|+6.37%
|90 يوم
|$ -0.00213910128736378
|-6.79%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Edcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.07%
+2.41%
+21.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
EDCOIN is a community governance token built on the ethereum blockchain and provides visible utility and real-time use cases for the entire EDMARK multi-product and real-estate development ecosystem. It is a DeFi platform focusing on Staking, Lending, and Governance. EDCOIN aims to gives financial control back to the people to store and grow wealth together. EDCOIN is the future of Decentralized Finance!
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