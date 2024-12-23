سعر ECOx (ECOX)
سعر ECOx (ECOX) المباشر لليوم هو USD 0.064598. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 27.71M. يتم تحديث سعر ECOX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ECOx الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 38.74K
- تغيير سعر ECOx خلال اليوم هو -3.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 428.95M
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خلال اليوم، كان سعر ECOx مقابل USD هو $ -0.00233157252572578 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ECOx مقابل USD هو $ -0.0133035575 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ECOx مقابل USD هو $ -0.0188146972 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ECOx مقابل USD هو $ -0.04568627631445897 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00233157252572578
|-3.48%
|30 يوم
|$ -0.0133035575
|-20.59%
|60 يوم
|$ -0.0188146972
|-29.12%
|90 يوم
|$ -0.04568627631445897
|-41.42%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ECOx: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.25%
-3.48%
-12.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Eco is a cryptocurrency with independent monetary policy, designed to evolve and support a growing Economy. Eco’s design is informed by the following assumptions: Given better economic data and a more transparent incentive structure for governance, it is possible to govern and grow a currency that is digitally-native and more clearly aligned with its users’ best interests. Within the Eco Currency system, there are two tokens. $ECO is the currency itself — governed by its community, with the goal of building an independent currency for saving and spending. $ECOx is the secondary token meant to bootstrap governance and liquidity for the system.
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