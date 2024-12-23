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سعر ECOx (ECOX) المباشر لليوم هو USD 0.064598 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 27.71M . يتم تحديث سعر ECOX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ECOx الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 38.74K - تغيير سعر ECOx خلال اليوم هو -3.48% - لديه عرض متداول بقيمة USD 428.95M

أداء سعر ECOx (ECOX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ECOx مقابل USD هو $ -0.00233157252572578 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ECOx مقابل USD هو $ -0.0133035575 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ECOx مقابل USD هو $ -0.0188146972 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ECOx مقابل USD هو $ -0.04568627631445897 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00233157252572578 -3.48% 30 يوم $ -0.0133035575 -20.59% 60 يوم $ -0.0188146972 -29.12% 90 يوم $ -0.04568627631445897 -41.42%

تحليل سعر ECOx (ECOX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ECOx: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.060085$ 0.060085 $ 0.060085 24 ساعة مرتفع $ 0.066942$ 0.066942 $ 0.066942 عالية طوال الوقت $ 1.98$ 1.98 $ 1.98 تغير السعر (1 ساعة) -0.25% تغير السعر (1يوم) -3.48% تغير السعر (7 أيام) -12.91%

معلومات سوق ECOx (ECOX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: