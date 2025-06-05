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سعر ECOVITA (ECOVITA) المباشر لليوم هو USD 0.00213634 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.69M . يتم تحديث سعر ECOVITA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ECOVITA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر ECOVITA خلال اليوم هو -0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 790.00M

أداء سعر ECOVITA (ECOVITA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ECOVITA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ECOVITA مقابل USD هو $ +0.0005059438 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ECOVITA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ECOVITA مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.00% 30 يوم $ +0.0005059438 +23.68% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ECOVITA (ECOVITA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ECOVITA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00213063$ 0.00213063 $ 0.00213063 24 ساعة مرتفع $ 0.00213661$ 0.00213661 $ 0.00213661 عالية طوال الوقت $ 0.00245733$ 0.00245733 $ 0.00245733 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) -0.00% تغير السعر (7 أيام) +11.25%

معلومات سوق ECOVITA (ECOVITA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: