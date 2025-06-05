سعر ECOVITA (ECOVITA)
سعر ECOVITA (ECOVITA) المباشر لليوم هو USD 0.00213634. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.69M. يتم تحديث سعر ECOVITA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ECOVITA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر ECOVITA خلال اليوم هو -0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 790.00M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ECOVITA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ECOVITA.
خلال اليوم، كان سعر ECOVITA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ECOVITA مقابل USD هو $ +0.0005059438 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ECOVITA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ECOVITA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.00%
|30 يوم
|$ +0.0005059438
|+23.68%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ECOVITA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
0.00%
-0.00%
+11.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
As global warming and climate change intensify, countries are preparing for the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) in 2028, imposing stricter carbon regulations on global trade. ECOVITA leverages Web3.0 and blockchain technology to create a transparent, decentralized ecosystem that actively contributes to carbon reduction while offering economic incentives. 🔑Key Initiatives [ Carbon Credit Generation ] Developing solar, wind, and hydroelectric power plants to generate carbon credits. Leading afforestation and reforestation projects to offset emissions. [ Sustainable Plastic Alternatives ] Producing biodegradable plastic for consumer packaging and coffee franchises to reduce environmental impact. [ Carbon Credit Trading & CBAM Compliance ] Participating in global carbon markets, enabling businesses to acquire verified carbon credits for regulatory compliance. [ NFT & Tokenized Economy ] Issuing 3,333 eco-themed NFTs that grant staking rewards in utility tokens. These NFTs serve as a gateway for users to actively support carbon credit sustainability and environmental initiatives. Token holders actively participate in governance, ensuring fair rewards and long-term impact. [ ECOVITA Mobile App ] Encouraging carbon-neutral actions through digital rewards. [ Clear Roadmap ] Structured development plans from Q4 2023 to Q1 2025, ensuring transparency and long-term growth. By integrating blockchain, carbon markets, and community-driven sustainability, ECOVITA empowers individuals and businesses to contribute to a greener future while benefiting from a decentralized carbon economy. The 'ECOVITA' project aims to rejuvenate the Earth through the reduction of greenhouse gas emissions and the promotion of renewable energy initiatives.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 ECOVITA إلى VND
₫56.2177871
|1 ECOVITA إلى AUD
A$0.0032899636
|1 ECOVITA إلى GBP
￡0.0015595282
|1 ECOVITA إلى EUR
€0.0018586158
|1 ECOVITA إلى USD
$0.00213634
|1 ECOVITA إلى MYR
RM0.0090580816
|1 ECOVITA إلى TRY
₺0.0839795254
|1 ECOVITA إلى JPY
¥0.3053043494
|1 ECOVITA إلى RUB
₽0.1692622182
|1 ECOVITA إلى INR
₹0.1834688792
|1 ECOVITA إلى IDR
Rp35.0219616096
|1 ECOVITA إلى KRW
₩2.9026237946
|1 ECOVITA إلى PHP
₱0.1188232308
|1 ECOVITA إلى EGP
￡E.0.1060906444
|1 ECOVITA إلى BRL
R$0.0120275942
|1 ECOVITA إلى CAD
C$0.0029054224
|1 ECOVITA إلى BDT
৳0.2609325676
|1 ECOVITA إلى NGN
₦3.3696063552
|1 ECOVITA إلى UAH
₴0.0885085662
|1 ECOVITA إلى VES
Bs0.20722498
|1 ECOVITA إلى PKR
Rs0.60244788
|1 ECOVITA إلى KZT
₸1.089960668
|1 ECOVITA إلى THB
฿0.0695592304
|1 ECOVITA إلى TWD
NT$0.0638552026
|1 ECOVITA إلى AED
د.إ0.0078403678
|1 ECOVITA إلى CHF
Fr0.0017304354
|1 ECOVITA إلى HKD
HK$0.0167489056
|1 ECOVITA إلى MAD
.د.م0.0196329646
|1 ECOVITA إلى MXN
$0.0409963646