سعر Ecotrader (ECT)
سعر Ecotrader (ECT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 242.73K. يتم تحديث سعر ECT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ecotrader الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Ecotrader خلال اليوم هو -9.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 284.80M
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خلال اليوم، كان سعر Ecotrader مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ecotrader مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ecotrader مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ecotrader مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.07%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ecotrader: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.04%
-9.07%
+36.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ecotrader is a blockchain-based platform that enables fractional ownership of renewable energy projects through asset tokenization. It allows investors to participate in green energy projects by purchasing tokenized shares by fractional ownership and opens the door for crypto investor to take part in the growing energy sector, bridging the gap between the retail investors and the renewable energy sector
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