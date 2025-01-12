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سعر Ecoreal Estate (ECOREAL) المباشر لليوم هو USD 0.182402 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ECOREAL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ecoreal Estate الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.63K - تغيير سعر Ecoreal Estate خلال اليوم هو +0.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Ecoreal Estate (ECOREAL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ecoreal Estate مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ecoreal Estate مقابل USD هو $ +0.0042925027 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ecoreal Estate مقابل USD هو $ +0.0227714669 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ecoreal Estate مقابل USD هو $ +0.02066597460510377 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.02% 30 يوم $ +0.0042925027 +2.35% 60 يوم $ +0.0227714669 +12.48% 90 يوم $ +0.02066597460510377 +12.78%

تحليل سعر Ecoreal Estate (ECOREAL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ecoreal Estate: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.181708$ 0.181708 $ 0.181708 24 ساعة مرتفع $ 0.18305$ 0.18305 $ 0.18305 عالية طوال الوقت $ 0.242978$ 0.242978 $ 0.242978 تغير السعر (1 ساعة) -0.07% تغير السعر (1يوم) +0.02% تغير السعر (7 أيام) +0.81%

معلومات سوق Ecoreal Estate (ECOREAL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: