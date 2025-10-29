معلومات سعر economycoin (ECONOMY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0
24 ساعة منخفض $ 0
24 ساعة مرتفع $ 0
عالية طوال الوقت $ 0
أدنى سعر $ 0
تغير السعر (1 ساعة) --
تغير السعر (1يوم) +1.09%
تغير السعر (7 أيام) +8.93%

سعر economycoin (ECONOMY) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ECONOMY بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـECONOMY على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ECONOMY -- على مدار الساعة الماضية، +1.09% على مدار 24 ساعة، و +8.93% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق economycoin (ECONOMY)

القيمة السوقية $ 7.61K
الحجم (24 ساعة) --
القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 7.61K
إمداد دورة التداول 999.18M
إجمالي العرض 999,181,559.016151

القيمة السوقية الحالية لـ economycoin هي $ 7.61K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ECONOMY يبلغ 999.18M، مع إجمالي عرض 999181559.016151. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.61K.