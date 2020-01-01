توكنوميكس Ecoin Finance (ECOIN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Ecoin Finance (ECOIN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Ecoin Finance (ECOIN) ECOIN is a decentralized & deflationary BEP-20 token that aims to be an online payment platform replacing conventional fiat currency through our integrated debit card. الموقع الرسمي: https://ecoinfinance.org/ اشتر ECOIN الآن!

توكنوميكس Ecoin Finance (ECOIN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Ecoin Finance (ECOIN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 246.66K $ 246.66K $ 246.66K إجمالي العرض: $ 351.86M $ 351.86M $ 351.86M العرض المتداول: $ 332.74M $ 332.74M $ 332.74M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 260.84K $ 260.84K $ 260.84K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00498989 $ 0.00498989 $ 0.00498989 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.0007413 $ 0.0007413 $ 0.0007413 معرفة المزيد عن سعر Ecoin Finance (ECOIN)

توكنوميكس Ecoin Finance (ECOIN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Ecoin Finance (ECOIN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ECOIN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ECOIN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ECOIN، استكشف السعر المباشر لتوكن ECOIN!

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