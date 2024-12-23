سعر Ecoin Finance (ECOIN)
سعر Ecoin Finance (ECOIN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 251.24K. يتم تحديث سعر ECOIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ecoin Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.13
- تغيير سعر Ecoin Finance خلال اليوم هو +1.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 334.60M
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خلال اليوم، كان سعر Ecoin Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ecoin Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ecoin Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ecoin Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.36%
|30 يوم
|$ 0
|-1.25%
|60 يوم
|$ 0
|-12.52%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ecoin Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+1.36%
-6.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ECOIN is a decentralized & deflationary BEP-20 token that aims to be an online payment platform replacing conventional fiat currency through our integrated debit card.
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