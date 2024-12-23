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سعر Ecoin Finance (ECOIN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 251.24K . يتم تحديث سعر ECOIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ecoin Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.13 - تغيير سعر Ecoin Finance خلال اليوم هو +1.36% - لديه عرض متداول بقيمة USD 334.60M

أداء سعر Ecoin Finance (ECOIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ecoin Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ecoin Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ecoin Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ecoin Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.36% 30 يوم $ 0 -1.25% 60 يوم $ 0 -12.52% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ecoin Finance (ECOIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ecoin Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00498989$ 0.00498989 $ 0.00498989 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +1.36% تغير السعر (7 أيام) -6.01%

معلومات سوق Ecoin Finance (ECOIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: