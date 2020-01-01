توكنوميكس ECO AI (ECO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول ECO AI (ECO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات ECO AI (ECO) EcoAI: On a Mission to save the World. EcoAI is an AI-powered ecosystem designed to create utilities that generate revenue. Hosted on carbon-free cloud servers, it fosters creativity, engagement, and eco-conscious innovation through four interconnected AI Agents that learn from and improve each other: AI Agent Builder: A custom dApp where users can create their own AI agents or use pre-built ones like Echo AI (eco-focused), Pirate (a Solana expert), or Marvin (a crypto-savvy pessimist). AI X Army: An automated tool to trend hashtags or tokens while reinvesting profits into sustainability. X AI Agent: Focused on spreading $ECO’s mission for a greener world on X. TG AI Agent: A Telegram chatbot packed with all things EcoAI, built on GROK’s LLM. EcoAI represents the future of AI innovation, merging profitability with purpose. By choosing EcoAI, you’re not just joining a tech revolution—you’re actively contributing to a greener, more sustainable planet.🌱 الموقع الرسمي: https://eco-ai.vip/ اشتر ECO الآن!

توكنوميكس ECO AI (ECO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ECO AI (ECO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 12.17K $ 12.17K $ 12.17K إجمالي العرض: $ 984.73M $ 984.73M $ 984.73M العرض المتداول: $ 984.73M $ 984.73M $ 984.73M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 12.17K $ 12.17K $ 12.17K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00189182 $ 0.00189182 $ 0.00189182 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000816 $ 0.00000816 $ 0.00000816 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر ECO AI (ECO)

توكنوميكس ECO AI (ECO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس ECO AI (ECO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ECO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ECO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ECO، استكشف السعر المباشر لتوكن ECO!

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