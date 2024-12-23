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سعر ECO (ECO) المباشر لليوم هو USD 0.00676068 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.72M . يتم تحديث سعر ECO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ECO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 780.95 - تغيير سعر ECO خلال اليوم هو -0.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 253.87M

أداء سعر ECO (ECO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ECO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ECO مقابل USD هو $ -0.0001744613 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ECO مقابل USD هو $ -0.0013828132 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ECO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.30% 30 يوم $ -0.0001744613 -2.58% 60 يوم $ -0.0013828132 -20.45% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ECO (ECO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ECO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00675505$ 0.00675505 $ 0.00675505 24 ساعة مرتفع $ 0.00678505$ 0.00678505 $ 0.00678505 عالية طوال الوقت $ 0.0488725$ 0.0488725 $ 0.0488725 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.30% تغير السعر (7 أيام) -1.00%

معلومات سوق ECO (ECO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: