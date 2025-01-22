سعر ECL (ECL)
سعر ECL (ECL) المباشر لليوم هو USD 0.00395473. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ECL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ECL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 94.78
- تغيير سعر ECL خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ECL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ECL مقابل USD هو $ -0.0010167729 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ECL مقابل USD هو $ -0.0015717287 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ECL مقابل USD هو $ -0.000270063177807419 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0010167729
|-25.71%
|60 يوم
|$ -0.0015717287
|-39.74%
|90 يوم
|$ -0.000270063177807419
|-6.39%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ECL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-1.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Euclid Finance is a comprehensive solution that simplifies the restaking process, offers an omnichain liquid asset (elETH) representing restaked positions, and establishes a trustless and permissionless operator network inspired by Rocket Pool. Euclid aims to enhance the accessibility, security, and decentralization of EigenLayer while fostering a robust DeFi ecosystem. Euclid finance is a genesis member protocol of NGAD, which rapidly leverage DeFi composability and construct the elETH eco.
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