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سعر EchoDEX Community Portion (ECP) المباشر لليوم هو USD 0.288876 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ECP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق EchoDEX Community Portion الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.66 - تغيير سعر EchoDEX Community Portion خلال اليوم هو +0.48% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر EchoDEX Community Portion (ECP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر EchoDEX Community Portion مقابل USD هو $ +0.00137299 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر EchoDEX Community Portion مقابل USD هو $ -0.0178396529 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر EchoDEX Community Portion مقابل USD هو $ -0.0400898935 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر EchoDEX Community Portion مقابل USD هو $ +0.0206793604509023 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00137299 +0.48% 30 يوم $ -0.0178396529 -6.17% 60 يوم $ -0.0400898935 -13.87% 90 يوم $ +0.0206793604509023 +7.71%

تحليل سعر EchoDEX Community Portion (ECP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر EchoDEX Community Portion: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.286969$ 0.286969 $ 0.286969 24 ساعة مرتفع $ 0.296178$ 0.296178 $ 0.296178 عالية طوال الوقت $ 0.637227$ 0.637227 $ 0.637227 تغير السعر (1 ساعة) +0.45% تغير السعر (1يوم) +0.48% تغير السعر (7 أيام) +1.46%

معلومات سوق EchoDEX Community Portion (ECP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: