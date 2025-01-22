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سعر Echo Of The Horizon (EOTH) المباشر لليوم هو USD 0.00174643 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر EOTH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Echo Of The Horizon الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 375.38 - تغيير سعر Echo Of The Horizon خلال اليوم هو -1.68% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Echo Of The Horizon (EOTH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Echo Of The Horizon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Echo Of The Horizon مقابل USD هو $ -0.0005256003 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Echo Of The Horizon مقابل USD هو $ -0.0003449008 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Echo Of The Horizon مقابل USD هو $ -0.004129744457695327 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.68% 30 يوم $ -0.0005256003 -30.09% 60 يوم $ -0.0003449008 -19.74% 90 يوم $ -0.004129744457695327 -70.27%

تحليل سعر Echo Of The Horizon (EOTH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Echo Of The Horizon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00172588$ 0.00172588 $ 0.00172588 24 ساعة مرتفع $ 0.00180408$ 0.00180408 $ 0.00180408 عالية طوال الوقت $ 0.01401048$ 0.01401048 $ 0.01401048 تغير السعر (1 ساعة) +0.59% تغير السعر (1يوم) -1.68% تغير السعر (7 أيام) -14.73%

معلومات سوق Echo Of The Horizon (EOTH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: