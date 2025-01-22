سعر Echo Of The Horizon (EOTH)
سعر Echo Of The Horizon (EOTH) المباشر لليوم هو USD 0.00174643. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EOTH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Echo Of The Horizon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 375.38
- تغيير سعر Echo Of The Horizon خلال اليوم هو -1.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر EOTH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر EOTH.
خلال اليوم، كان سعر Echo Of The Horizon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Echo Of The Horizon مقابل USD هو $ -0.0005256003 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Echo Of The Horizon مقابل USD هو $ -0.0003449008 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Echo Of The Horizon مقابل USD هو $ -0.004129744457695327 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.68%
|30 يوم
|$ -0.0005256003
|-30.09%
|60 يوم
|$ -0.0003449008
|-19.74%
|90 يوم
|$ -0.004129744457695327
|-70.27%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Echo Of The Horizon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.59%
-1.68%
-14.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Echo Of The Horizon (EOTH) is an ambitious single-player and multiplayer RPG open-world game set in a captivating universe. Developed using Unreal Engine 5, EOTH aims to redefine the boundaries of immersive gaming experiences, offering players a vast and hyper-realistic world to explore, and a multichain rewards system. Our Vision: At EOTH, our vision is to create a truly unforgettable gaming experience that seamlessly blends captivating storytelling, breathtaking visuals, and innovative gameplay. We aspire to set new standards for open-world RPGs, pushing the boundaries of technology and storytelling to captivate players and leave a lasting impression. Technology: EOTH harnesses the cutting-edge power of Unreal Engine 5 to deliver stunning visuals, realistic physics, and lifelike character animations. @Beta Legend from @Legendary Marketing helping with Leveraging the latest advancements in AI and machine learning, we incorporate innovative features such as AI-intelligent NPC behaviors, and adaptive storytelling, ensuring a truly dynamic and personalized gameplay experience. Blockchain Integration: EOTH embraces the potential of blockchain technology by introducing a multichain rewards system, allowing players to earn and trade in-game assets securely. This decentralized approach provides players with true ownership of their digital belongings and fosters a vibrant player-driven economy within the game.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 EOTH إلى AUD
A$0.0027768237
|1 EOTH إلى GBP
￡0.001397144
|1 EOTH إلى EUR
€0.0016591085
|1 EOTH إلى USD
$0.00174643
|1 EOTH إلى MYR
RM0.0077366849
|1 EOTH إلى TRY
₺0.0622602295
|1 EOTH إلى JPY
¥0.2718492938
|1 EOTH إلى RUB
₽0.1722329266
|1 EOTH إلى INR
₹0.1508391591
|1 EOTH إلى IDR
Rp28.1682218629
|1 EOTH إلى PHP
₱0.1019565834
|1 EOTH إلى EGP
￡E.0.0878803576
|1 EOTH إلى BRL
R$0.0105484372
|1 EOTH إلى CAD
C$0.0024973949
|1 EOTH إلى BDT
৳0.2114752087
|1 EOTH إلى NGN
₦2.7076301434
|1 EOTH إلى UAH
₴0.0735770959
|1 EOTH إلى VES
Bs0.09605365
|1 EOTH إلى PKR
Rs0.4843025033
|1 EOTH إلى KZT
₸0.910064673
|1 EOTH إلى THB
฿0.0590991912
|1 EOTH إلى TWD
NT$0.0571606539
|1 EOTH إلى CHF
Fr0.001571787
|1 EOTH إلى HKD
HK$0.0135872254
|1 EOTH إلى MAD
.د.م0.0174293714