سعر eBlockStock (EBSO)
سعر eBlockStock (EBSO) المباشر لليوم هو USD 0.01244513. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EBSO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق eBlockStock الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر eBlockStock خلال اليوم هو +2.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر eBlockStock مقابل USD هو $ +0.00034423 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر eBlockStock مقابل USD هو $ -0.0005325744 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر eBlockStock مقابل USD هو $ -0.0010293342 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر eBlockStock مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00034423
|+2.84%
|30 يوم
|$ -0.0005325744
|-4.27%
|60 يوم
|$ -0.0010293342
|-8.27%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر eBlockStock: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.11%
+2.84%
+6.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Blockben is building a bridge between the traditional financial world and the crypto space.The BlockBen ecosystem technical advantage is lying in its blockchain technology, which is a hybrid next generation blockchain called Natrix. eBSO is the unique platform token of the BlockBen ecosystem. eBSO receives a percentage after every transaction happening in the BlockBen ecosystem which is credited in gold into the eBSO gold pool. eBSO has unlimited growth potential through its continuously growing gold pool.
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