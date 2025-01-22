سعر eBit (EBIT)
سعر eBit (EBIT) المباشر لليوم هو USD 0.00234178. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EBIT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق eBit الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 70.25
- تغيير سعر eBit خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر eBit مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر eBit مقابل USD هو $ +0.0000536808 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر eBit مقابل USD هو $ -0.0009713122 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر eBit مقابل USD هو $ -0.004418653094866227 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0000536808
|+2.29%
|60 يوم
|$ -0.0009713122
|-41.47%
|90 يوم
|$ -0.004418653094866227
|-65.36%
اكتشف أحدث تحليلات سعر eBit: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+2.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
eBit stands at the forefront of the online gambling industry, revolutionizing the space with blockchain technology. By integrating the $eBit token into an extensive online casino platform, it offers unparalleled gaming experiences combined with lucrative opportunities for token holders. eBit's unique ecosystem is designed to benefit players, developers, and investors through a transparent, secure, and dynamic platform.
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