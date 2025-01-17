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سعر eBeat AI (BEATAI) المباشر لليوم هو USD 0.01211481 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.21M . يتم تحديث سعر BEATAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق eBeat AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 246.55K - تغيير سعر eBeat AI خلال اليوم هو +4.36% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر eBeat AI (BEATAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر eBeat AI مقابل USD هو $ +0.00050624 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر eBeat AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر eBeat AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر eBeat AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00050624 +4.36% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر eBeat AI (BEATAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر eBeat AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00864974$ 0.00864974 $ 0.00864974 24 ساعة مرتفع $ 0.01529546$ 0.01529546 $ 0.01529546 عالية طوال الوقت $ 0.072452$ 0.072452 $ 0.072452 تغير السعر (1 ساعة) -0.68% تغير السعر (1يوم) +4.36% تغير السعر (7 أيام) -79.22%

معلومات سوق eBeat AI (BEATAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: