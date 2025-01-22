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سعر Ebabil IO (EBABIL) المباشر لليوم هو USD 0.00028601 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر EBABIL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ebabil IO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.47K - تغيير سعر Ebabil IO خلال اليوم هو -5.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Ebabil IO (EBABIL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ebabil IO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ebabil IO مقابل USD هو $ -0.0000765526 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ebabil IO مقابل USD هو $ -0.0001386248 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ebabil IO مقابل USD هو $ -0.0006938308973271376 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.62% 30 يوم $ -0.0000765526 -26.76% 60 يوم $ -0.0001386248 -48.46% 90 يوم $ -0.0006938308973271376 -70.81%

تحليل سعر Ebabil IO (EBABIL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ebabil IO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00028007$ 0.00028007 $ 0.00028007 24 ساعة مرتفع $ 0.0003147$ 0.0003147 $ 0.0003147 عالية طوال الوقت $ 0.00971892$ 0.00971892 $ 0.00971892 تغير السعر (1 ساعة) -1.89% تغير السعر (1يوم) -5.62% تغير السعر (7 أيام) +8.40%

معلومات سوق Ebabil IO (EBABIL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: