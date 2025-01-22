سعر EaveAI (EAVE)
سعر EaveAI (EAVE) المباشر لليوم هو USD 0.471136. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EAVE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق EaveAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 39.54K
- تغيير سعر EaveAI خلال اليوم هو -0.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر EaveAI مقابل USD هو $ -0.0034922500672124 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EaveAI مقابل USD هو $ -0.1761833801 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EaveAI مقابل USD هو $ +0.8148077099 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EaveAI مقابل USD هو $ +0.314924109738862 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0034922500672124
|-0.73%
|30 يوم
|$ -0.1761833801
|-37.39%
|60 يوم
|$ +0.8148077099
|+172.95%
|90 يوم
|$ +0.314924109738862
|+201.60%
اكتشف أحدث تحليلات سعر EaveAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.46%
-0.73%
-22.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
EaveAI is a one-of-a-kind Twitter bot designed to revolutionize how individuals interact with Crypto Twitter and its Spaces. In a market where information is both currency and product, staying updated with the latest alpha, trends, and discussions is crucial. Introducing EaveAI, an AI-powered Alpha Hunter, that 24/7 navigates through Web3 spaces to bring you pure, actionable recaps and the newest insights on the next big narrative. Whether it's trending topics, emerging technologies, or potential 100x opportunities, EaveAI ensures you're always in the loop, without the need to be everywhere at once. Designed for investors, projects, enthusiasts, and degens, EaveAI leverages Deep-Learning Artificial Intelligence to listen, understand, and share the Web3 Alpha. This enables users to stay ahead, make informed decisions, and capitalize on opportunities with an unmatched market advantage.
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