سعر Eaton Corporation plc xStock اليوم

السعر المباشر لمشروع Eaton Corporation plc xStock (ETNX) اليوم هو $ 461.16، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ETNX الحالي إلى USD هو $ 461.16 لكل ETNX.

يحتل Eaton Corporation plc xStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 166,215، مع عرض متداول قدره 360.43 ETNX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ETNX بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 461.26، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 361.78.

على المدى القصير، تحرك ETNX بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+17.53% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.40K.

معلومات سوق Eaton Corporation plc xStock (ETNX)

القيمة السوقية $ 166.22K$ 166.22K $ 166.22K الحجم (24 ساعة) $ 2.40K$ 2.40K $ 2.40K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 61.89M$ 61.89M $ 61.89M إمداد دورة التداول 360.43 360.43 360.43 إجمالي العرض 134,214.1615361297 134,214.1615361297 134,214.1615361297

القيمة السوقية الحالية لـ Eaton Corporation plc xStock هي $ 166.22K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.40K. العرض المتداول لـ ETNX يبلغ 360.43، مع إجمالي عرض 134214.1615361297. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 61.89M.