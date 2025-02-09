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سعر Eat Trade Fart (ETF) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 401.40K . يتم تحديث سعر ETF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Eat Trade Fart الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.05M - تغيير سعر Eat Trade Fart خلال اليوم هو +25.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.61M

أداء سعر Eat Trade Fart (ETF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Eat Trade Fart مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Eat Trade Fart مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Eat Trade Fart مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Eat Trade Fart مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +25.72% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Eat Trade Fart (ETF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Eat Trade Fart: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.94% تغير السعر (1يوم) +25.72% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Eat Trade Fart (ETF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: